Parada percorre as ruas de Brasília pela segunda vez

Inseridas na Parada pelo segundo ano consecutivo, "As Virgens" assumem sua vocação de lutar e exigir por direitos iguais a todos e todas, além de caminhar lado a lado com as demandas da população gay.





21ª PARADA LGBT DE BRASÍLIA

Concentração em frente ao Congresso Nacional

1º de julho de 2018, a partir das 15h

Um dos blocos mais procurados pela turma LGBTQI e simpatizantes, o desfile das "Virgens da Asa Norte" põem seu bloco de Carnaval na avenida em pleno inverno e se junta à Parada do Orgulho LGBT de Brasília, no dia 1º de julho. Considerado o maior evento de direitos humanos e o segundo maior de rua da capital federal, a festa espera reunir mais de 60 mil pessoas.O alto astral e a vibração, razões pelas quais o bloco foi criado, são os mesmo que os organizadores prometem fazer vibrar a partir de seu Trio Elétrico. Haverá espaço a palavras de ordem e de incentivo às causas que permeiam e tangem as reivindicações por direitos civis igualitários. Entre as manifestações estará a contrária ao Estatuto da Família e pela revisão da Lei do Silêncio.Neste ano, em consonância com o tema da Parada," #LGBTePolíticaSim", os participantes vão pedir por câmaras legislativas que defendam e lutem por direitos iguais, através das vozes de seus deputados e deputadas.