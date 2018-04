Palco Giratório traz nove grupos nacionais para Pernambuco

21ª edição do projeto tem início nesta segunda-feira (2); programação seguirá até outubro

Com dois espetáculos pernambucanos selecionados para o circuito nacional, "Como Manter-se Vivo?", de Flávia Pinheiro, e "Segunda Pele", do Coletivo Lugar Comum, a 21ª edição do Palco Giratório, um dos maiores projetos de artes cênicas em circulação do país, aporta no estado nesta segunda-feira (2).

Este ano, 29 apresentações do circuito nacional passam por aqui e a grade conta ainda com a presença de cinco espetáculos locais convidados para ações de intercâmbio em 13 cidades, além 128 horas de oficinas e 10 Pensamentos Giratórios.

Nesta edição, o Circuito Especial do Palco Giratório destaca o circo, e tem como homenageado o Palhaço Biribinha, patrimônio Vivo da Cultura Alagoana. A abertura acontece nesta segunda-feira (2), às 8h, no Mercado de Casa Amarela com a intervenção urbana "Contato Sonoro", realizada por Flávia Pinheiro. A performance integra o repertório de circulação nacional e utiliza ações básicas do cotidiano para priorizar o toque e os micromovimentos. No mesmo dia, às 15h, o Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, recebe como espetáculo convidado "Meia Noite", com o bailarino Orun Santana. O solo indaga questões ligadas ao corpo, explorando a capoeira como motivador da dança. Logo em seguida, acontece o Pensamento Giratório, espaço para discussão sobre o trabalho dos artistas com Flávia Pinheiro e Orun Santana.

Na terça-feira (3), Flávia Pinheiro leva a montagem "Como manter-se vivo?", às 20h, para o Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro. A performance investiga a relação do corpo com a tecnologia e a urgência de permanecer em movimento como processo de sobrevivência, questionando a imaterialidade das relações.

Já no dia 4, das 9h às 12h e das 13h às 16h, será movimentada a oficina "Cascatas Cômicas" no Sesc Casa Amarela com Márcio Douglas, do La Cascata Cia Cômica, de São Paulo. Ainda durante o dia, a Cia dos Palhaços, de Curitiba, apresenta no Sesc Ler São Lourenço da Mata "Concerto Em Ri Maior", espetáculo de circulação nacional, às 19h. O concerto é uma comédia musical a partir de jogos de improvisação com música. Na peça, o maestro e palhaço Wilson Chevchenco mostra a sua origem russa. Durante a noite a programação segue no Teatro Capiba, com o grupo Violetas da Aurora, convidado local do Palco. O público poderá conferir apresentações curtas de palhaçaria, cada um com personalidade diferente: "Uruba e Lilão", "Dona Pequena e os Rolamentos", "Dança, Moroca", "Sema e os Contatos Imediatos".

No dia 5, a grade conta a com a oficina da Cia. dos Palhaços no Sesc São Lourenço da Mata, das 9h às 15h. Às 20h, é a vez do La Cascata Cia Cômica subir o palco do Teatro Capiba com o espetáculo de circulação nacional "Animo Festas", às 20h. Encenado por Marcio Douglas, criador da companhia, a montagem narra o universo do palhaço na figura sombria de Klaus. Com humor ácido, coloca em cena a reflexão sobre questões como o valor do trabalho artístico, a felicidade e a sobrevivência. O dia seguinte (6) é reservado para o Pensamento Giratório entre La Cascata Cia Cômica e o Violetas da Aurora, às 14h. À noite, o La Cascata apresenta "Kung Fu Clowns na Comedoria do Sesc Casa Amarela.

Informações pelo site www.sescpe.org.br. Ingressos para espetáculos no Teatro Marco Camarotti e Capiba custam R$ 10 (comerciário, dependente e meia) e R$ 20 (público em geral).