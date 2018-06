Palavra Cantada anima arraial no domingo

Tom Brasil

Tel. 11 4003-1212

Domingo (10), 1 5h

R$ 50 a R$ 130

Uma festa junina seguida de show toma a tarde de domingo (10) do Tom Brasil (tel. 4003-1212, R$ 50 a R$ 130), a partir das 15h. Os personagens Pauleco e Sandreca, interpretados por Paulo Tatit e Sandra Peres na dupla Palavra Cantada, estarão no hall da casa para receber as crianças, tirar fotos com elas, e entoar clássicos desse tipo de festejo.Comidas e brincadeiras típicas engrossam o arraial até às 17h, horário em que o duo sobe ao palco do Tom Brasil para show que encerra o evento, então com foco nas novas canções do Palavra Cantada.