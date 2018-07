Paço do Frevo recebe semifinal do Festival Nacional do Frevo

Os candidatos irão se apresentar acompanhados de coral feminino e da orquestra regida pelo consagrado maestro Edson Rodrigues, com exceção dos dois semifinalistas da categoria Frevo Livre Instrumental - Autoral, que se apresentarão com formação e músicos próprios, conforme previsto em edital.



A grande final do Festival Nacional do Frevo será realizada no próximo dia 13 de julho, no Teatro de Santa Isabel, Centro. Entre os prêmios que os vencedores receberão, estão apresentações remuneradas no Carnaval 2019 e no Festival de Inverno de Garanhuns de 2018 e gravações em estúdio de suas composições.

Nesta terça-feira (3), é dia de frevo na capital pernambucana. Para assegurar fôlego e renovação a um dos mais característicos gêneros musicais pernambucanos, serão retomadas as atividades do Festival Nacional do Frevo, realizado pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura do Recife.O concurso, que teve sua programação interrompida, no último mês de maio, em função da grave crise de abastecimento que parou o país inteiro, retoma suas atividades com a realização da terceira e última semifinal do festival, no terceiro andar do Paço do Frevo, Centro, a partir das 19h, numa celebração, gratuita e aberta ao público, a uma das mais fortes e profundas raízes da cultura pernambucana.Desta última eliminatória do concurso, participarão oito candidatos, dois de cada uma das quatro categorias, inclusive a única candidata mulher e não pernambucana entre os finalistas: a paulista Maicira Trevisan. Somente quatro deles garantem vaga na final.