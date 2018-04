Paço do Frevo promove evento de música instrumental

Nesta sexta-feira (13), às 12h, o Paço do Frevo, no centro do Recife, promove mais uma edição da Hora do Frevo, no hall de entrada do museu, ao som dos ritmos regionais atrelados a elementos do jazz e da música eletrônica propostos pela banda Treminhão. A entrada é gratuita.





Na Hora do Frevo desta semana, a banda Treminhão mistura os ritmos regionais com elementos do jazz e da música eletrônica. Atualmente composta por Breno Lira, Ricardo Fraga e Jefferson Cupertino, a banda estabeleceu uma nova proposta musical em 2003, relacionando ritmos de outras culturas pernambucanas.O show proposto pela banda no próximo dia 13 vem marcar o retorno do trio aos palcos pernambucanos depois de dois anos de inatividade devido à ausência do componente Breno Lira que morou em Portugal entre setembro de 2016 a janeiro de 2018. Mais informações sobre a programação pelo telefone 3355-9500 ou no site www.pacodofrevo.org.br.