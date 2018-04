Paço do Frevo promove a segunda etapa do Passo a Paço

Após o carnaval, o frevo continua rendendo o ano inteiro como ativo de aprendizagem. É o que propõe o programa pedagógico "Passo a Paço: Educar através do frevo", organizado pelo Paço do Frevo em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O programa tem como objetivo utilizar os processos educativos como um dos mecanismos possíveis para divulgar e fomentar a produção em torno dos Ciclos Festivos da Cultura Pernambucana nas salas de aula.





Nesta quinta-feira (26), das 14h às 17h, o Passo a Paço promoverá sua segunda etapa. Um encontro onde serão abordados temas que envolvem as diversas expressões presentes no período em torno das festividades do São João. O acesso é gratuito e as inscrições precisam ser feitas no site do Paço do Frevo (www.pacodofrevo.org.br), até esta quarta (25).