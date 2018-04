Paço do Frevo faz homenagem ao Dia do Choro

Este ano o dia do Choro será celebrado em uma nova casa. O Paço do Frevo, no centro do Recife, promove neste sábado (21), às 16h, o Sábado no Paço Especial: Do Choro ao Frevo, em homenagem ao Choro e à obra do mestre Jacob do Bandolim, que, se vivo fosse, teria completado 100 anos em 14 de fevereiro de 2018. O evento do sábado (21), já está incluso no valor do ingresso de acesso ao museu (R$ 8,00 e R$ 4,00).





Tocaram o choro "Aguenta Calunga", de autoria de Atilio Grany. Jacob, que nessa época ainda tocava de ouvido, não gostou de seu desempenho e decidiu praticar ainda mais até ser o vencedor do concurso radiofônico do Programa dos Novos, desbancado 28 concorrentes e lançando carreira em várias outras rádios do Brasil.

O evento tem apresentação do Quinteto Chorado, que tem direção de Marco Cesar, e é composto por ele mesmo (bandolim), Ginga (violão 7 cordas), João Paulo Albertim (cavaquinho), João Vitor (pandeiro) e Moacir Oliveira (percussão). Além do quinteto, os convidados do show serão Alexandre Milton, Moema Macêdo, Rafael Marques e Betto do Bandolim.Jacob Pick Bittencourt, mais conhecido como Jacob do Bandolim, foi um músico, compositor e bandolinista brasileiro de choro. Filho do capixaba Francisco Gomes Bittencourt e da polonesa Raquel Pick, começou a tocar aos 12 anos e, em 20 de dezembro de 1933, apresentou-se pela primeira vez na Rádio Guanabara, ainda como amador, com o conjunto Sereno, formado por amigos.