Paço do Frevo promove debate sobre resistências indígenas

Em abril, mês em que se promovem ações e reflexões em torno da temática indígena, o Paço do Frevo, no centro do Recife, propõe um diálogo acerca do índio na formação dos brasileiros e suas resistências, focalizando na influência dessa cultura no corpo como instrumento e lugar de expressão.





Entender a intenção do gesto que move e escreve no momento presente, porém com uma escrita que guarda memórias e lugares de sua história, no conceito de Corpografias, é um dos objetivos desta edição do Observatório. Mais informações sobre a programação pelo telefone 3355-9500 ou no site www.pacodofrevo.org.br.

Dessa forma, o primeiro Observatório do Frevo do ano, programa de interlocução, estudos e pesquisas do Paço, terá como tema "Corpografias: Diálogos entre frevo e caboclinho escritos no corpo que dança". O encontro acontecerá neste sábado (14), das 15h às 17h, com acesso gratuito.Para enriquecer o encontro no Observatório do Frevo, o Paço convida para a discussão, o presidente do Caboclinho 7 Flexas do Recife, Paulinho 7 Flexas, além de Jaflis Nascimento, professor e pesquisador do frevo. O evento será mediado pela especialista em dança, com atuação na área da educação da Faculdade Angel Vianna, Márcia Feijó.