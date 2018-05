Pablo faz show no Recife para lançar seu novo DVD

Pablo, que se tornou o fenômeno da sofrência por suas letras românticas, volta ao Recife, neste sábado (5), para lançar seu novo DVD, intitulado "Pablo & Amigos no Boteco". O evento acontecerá a partir das 20h, no Clube Português, Centro, contando também com shows de Musa, Kiamo, A Favorita e Rogério Som.





Durante sua trajetória, Pablo já gravou com vários artistas, como as cantoras conterrâneas Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Alinne Rosa e Cláudia Leitte. Os ingressos para o show no Clube Português custam de R$ 25 a R$ 60, à venda nas lojas Tropical, Ingresso Prime e Ticket Folia e Recife Ingressos. Mais informações: 3231-5400.

Gravado no último ano, em Feira de Santana (BA), o DVD conta com participações de vários artistas, como Marcos e Belutti, Léo Santana, Roberta Miranda, Henrique e Diego, Luciano (da dupla Zezé Di Camargo e Luciano) e Fernando e Sorocaba. O registro reúne 15 músicas inéditas e regravações que marcaram a trajetória de Pablo. Entre elas, "Porque homem não chora", "Fui Fiel", "Nível de Carência" e "Desculpe Aí".Baiano e com mais de 15 anos de carreira, Pablo é um dos precursores do arrocha. O cantor ficou conhecido no cenário musical nacional por suas letras românticas e de desilusões amorosas, virando febre nas redes sociais como o "Rei da Sofrência", termo criado pelo próprio público, fazendo uma alusão de forma irreverente às canções do artista.