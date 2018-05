Ozzy Osbourne faz turnê de despedida

Em 1992, Ozzy Osbourne anunciou que se aposentaria dos palcos. Antes, fez a que seria sua última turnê, denominada No More Tours. Agora, 26 anos depois, o cantor de 69 anos está na estrada de novo para uma nova despedida. O roteiro de shows da No More Tour 2 passa pelo Rio neste domingo.



A apresentação, que seria na Apoteose, com capacidade para 30 mil pessoas, acabou transferida para a Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, que pode receber até 18 mil fãs, em um redimensionamento da turnê. O músico já passou por São Paulo, onde estreou a turnê, no Allianz Parque, além de fazer escalas em Curitiba e Belo Horizonte, antes de chegar ao Rio.



Apesar do clima de adeus, Ozzy disse à Rolling Stone americana que não vai exatamente parar de fazer shows, e sim "diminuir o ritmo". Também gravou um vídeo dizendo aos fãs da América do Sul que, para cá, ele não vem mais.





De qualquer forma, seja a última vez ou não, ainda dá tempo de vê-lo cantar músicas que marcaram não só sua carreira, como a história do heavy metal. Em performance que costuma durar apenas 75 minutos, Osbourne mostra no palco temas como "Shot in The Dark", "Crazy Train" e "Mr. Clowley". Também toca "War Pigs" e "Paranoid", do Black Sabbath, banda na qual se consagrou e com a qual veio ao Brasil em dezembro de 2016, também em uma turnê de despedida, dessa vez do grupo.



JEUNESSE ARENA

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 2430-1750.

Domingo (20), às 20h30.

R$ 140 (meia, cadeira superior) a R$ 680 (inteira, pista premium).