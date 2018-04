Oswaldo Montenegro apresenta show inédito em Olinda

Criado pela necessidade urgente do compositor retornar a um lugar do passado, apresentação será no Teatro Guararapes, neste sábado (14)

A serenata marcou a vida de Oswaldo Montenegro. Toda semana, seus pais, rodeados dos boêmios de São João Del Rei (MG), saíam pelas ruas cantando e parando embaixo de uma janela amiga que, dali a quatro acordes, era aberta e, em seguida, a porta escancarada convidava a todos para um café, pão de queijo, carinho e mais canções. Montenegro se tornou músico por isso e liga, até hoje, a arte à amizade e ao afeto.



"Serenata", seu novo show que estreou em janeiro no Espaço das Américas (SP), é composto por músicas que ele fez influenciado por esse ambiente. A formação de dois violões, flauta e bandolim – Madalena Salles (flauta), Sergio Chiavazzoli (bandolim e violão) e Alexandre Meu Rei (violão) – remete às noites enluaradas de Minas Gerais. O espetáculo chega ao Teatro Guararapes, em Olinda, para única apresentação, neste sábado (14), às 21h30.



Oswaldo Montenegro escreveu músicas em vários ritmos para inúmeras trilhas de teatro, cinema e balé. Seu repertório é vasto e bastante conhecido. Mas "Serenata" é um show formado pelas canções que ele cantaria numa ruela pouco iluminada dos caminhos de sua infância, nos caminhos da infância que os seresteiros da cidadezinha povoaram de poesia.



Esse espetáculo foi criado pela necessidade urgente de Oswaldo retornar para um lugar do passado que, se o ritmo acelerado da cidade grande não permite que aconteça, dentro dele, e de quem o for assistir, está mais vivo do que nunca. Entre as músicas do repertório, que também traz grandes sucessos da carreira, estão "Som Molhado", "Sujeito Estranho", "Só", "Lua e Flor", "A Lista" e "Bandolins".



Os ingressos para o show custam de R$ 57 a R$ 164, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e no site www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.