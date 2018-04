Os Travessos se apresentam em Brasília

Relacionado Vídeo Game Show chega à terceira edição Dj Marlboro agita capital neste sábado

OS TRAVESSOS

Dallas Bar – EPTG – Vicente Pires, Brasília/DF

Domingo, às 16h

Ingresso: a partir de R$ 25

Pontos de venda: Dallas Bar, Óticas Diniz e vendas online em

Depois de sete meses, a banda Os Travessos retorna à Brasília para um grande show neste domingo (15). Formado por Ed (baixo), Chorão (percussão), Filipe Duarte (voz) e Rodrigão (pandeiro), o grupo de pagode apresenta sucessos consagrados como "Quando a Gente Ama", "Tô te Filmando", "Sorria" e "Adivinha".Além das canções conhecidas, o grupo também vai tocar seus novos hits como "Sonhos e Planos", "Tarde ou Cedo" e faixas do disco "Resiliência". O álbum foi lançado no ano passado.Para 2018, a banda Os Travessos prepara o lançamento de clipes e singles inéditos. O projeto, já em fase de produção, será lançado no começo de maio com a divulgação da nova música de trabalho em todas as plataformas digitais.