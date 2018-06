Orquestra Sinfônica do Recife realiza concerto gratuito

Em tempo de canjica, forró e quadrilha, também há programação gratuita de música erudita na capital pernambucana. A Orquestra Sinfônica do Recife vai se apresentar no Teatro de Santa Isabel, na região central da cidade, nesta quarta-feira (20), às 20h. Trata-se do quarto concerto oficial da temporada 2018.



No programa do maestro, estão Robert Schumann e Mozart, o mais popular entre os compositores eruditos, de quem será executada a abertura da ópera As Bodas de Fígaro (Le Nozze di Figaro) para orquestra.



Continuar a ler Ópera cômica em quatro atos, foi escrita em 1786, baseada em um libreto italiano escrito por Lorenzo da Ponte, e é considerada pelo regente da Orquestra, maestro Marlos Nobre, uma obra leve, instigante e poderosa, "peça fundamental para a popularização da ópera no mundo".



Do repertório de Robert Schumann, será executada a Sinfonia nº 3 em mi bemol maior Renana, a terceira sinfonia do compositor, que, na época, profetizou que o 4° movimento haveria de tocar o coração do público.



"O 4º movimento é possivelmente um dos mais belos jamais escritos por Schumann, com sua dramaticidade eloquente e a exploração magnífica dos instrumentos de metal, desenvolvido como um canto solene e dramático", detalhou Nobre.



Com entrada gratuita, os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação. Mais informações pelo telefone 3355-3322.