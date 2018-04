Orquestra Ouro Preto lança sétimo trabalho no Recife

Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, formação mineira faz concerto no Teatro de Santa Isabel, neste sábado (21)

A Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, faz concerto de lançamento do álbum "Música para Cinema", no Teatro Santa Isabel, no centro do Recife, neste sábado (21), às 20h30. Com direção musical de Rodrigo Toffolo, regente titular e diretor artístico da Orquestra Ouro Preto, o concerto reproduz o disco na íntegra.



No total, o álbum possui 11 faixas. O projeto que culminou na gravação do álbum nasceu há dois anos, com a finalidade de promover uma homenagem ao cinema, ao contar parte da história da sétima arte através de trilhas sonoras que, ao longo do século 20, tornaram-se inesquecíveis e de grande importância para a cultura moderna.



E o que seria do cinema sem a música, ou da música sem o cinema? O álbum responde à esta questão com uma cuidadosa seleção de obras que compreendem o cinema nacional e internacional,no sétimo trabalho lançado pela Orquestra Ouro Preto. "Música para Cinema" conta com quatro obras que celebram o período clássico do cinema hollywoodiano.



Ao longo de dezoito anos de atividades ininterruptas, a OOP sempre se destacou pela competência e virtuosismo de seus músicos. O grupo com sede em Ouro Preto, nasceu com o objetivo de reviver a histórica vocação para música da antiga Vila Rica. A OOP tem como proposta o desenvolvimento de repertório diversificado em gênero e épocas.



"Música para Cinema" pode ser adquirido por R$ 30 no portal da Orquestra Ouro Preto e no da distribuidora Tratore. O disco pode ser acessado ainda pelos melhores serviços de streaming. Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Santa Isabel, ao valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).