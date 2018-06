Orquestra geek VGMus estreia no formato banda

"Estamos apenas ampliando nosso catálogo de serviços para atender melhor ao mercado", garante o mestre de cerimônias que apresenta o show e também produtor, Miron de Lelis. Ele destaca que a apresentação é uma boa pedida para quem quer passar um Dia dos Namorados nerd.



VGMUS BAND

Clube do Choro de Brasília (Eixo Monumental)

Dia 12 de junho, às 21h

Vendas: bilheteria do Clube do Choro ou pelo site www.bilheteriadigital.com

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada)

Informações: 3224-0599

Não recomendado para menores de 14 anos.

A orquestra VGMus se apresenta nesta terça-feira (12) na capital. Sonic 2, The King of Fighters, dentre outros jogos de videogames que viraram febre na década de 90 serão agora revividos pela banda nos palcos de Brasília.Além de escutar músicas destes games que ficaram na memória, o público pode ainda jogar ao vivo, com direito a trilha sonora dos instrumentistas que acompanham o ritmo da trilha de acordo com o desempenho do jogador.Nos palcos desde 2012 como orquestra sob regência de Felipe Ayala, a "VGMus" (orquestra cujo nome faz analogia a videogame e música) apresenta desde então conhecidos temas de games conduzidos por um mestre de cerimônia.