Orquestra de Violões de Brasília segue turnê pelo DF

Os shows serão realizados nos teatros SESC e no Clube do Choro

A Orquestra de Violões de Brasília (OVB) realiza nova turnê até 1º de agosto, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). A orquestra percorrerá quatro cidades do Distrito Federal, com shows realizados nos teatros do SESC Taguatinga Norte, Gama e Ceilândia. Em Brasília, serão duas apresentações: no SESC Garagem, da 913 Sul, e no Clube do Choro de Brasília.



Para o repertório, foram selecionadas 16 músicas que vão de Pixinguinha a Beatles, além de composições autorais de integrantes da própria orquestra, como "Bye, Bye, Brasíilia", de Paulo André Tavares, e de músicos da cidade, criando um diálogo musical vibrante e atemporal. Parte do repertório foi extraído dos dois CDs gravados pela OVB - "Contrastes" (1997) e "À Moda Brasileira" (2002).



A Orquestra de Violões de Brasília, que é composta por 16 violonistas, de diferentes formações musicais, começou sua história em 1991, na Escola de Música de Brasília, fundada por Jaime Ernest Dias e Paulo André Tavares, e segue, nesses 26 anos, cultivando, preservando e difundindo a cultura da música instrumental no Distrito Federal e em todo o país.



TURNÊ DA ORQUESTRA DE VIOLÕES DE BRASÍLIA

Teatros do SESC e Clube do Choro

Até 1º de agosto

Mais Informações: (61) 3445-4401