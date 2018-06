Orquestra Criança Cidadã estreia grupos de câmara no Recife

Neste domingo (1º), às 17h, a Orquestra Criança Cidadã estreia dois grupos de câmara na igreja da Madre de Deus, no centro do Recife, dentro do projeto Música na Igreja, promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. O Trio Optus e o Quarteto Vivace apresentam duas peças de alta magnitude do período clássico - época que abrange composições escritas entre 1750 e 1810, aproximadamente. Ambas as partituras foram indicada aos alunos pelo maestro Nilson Galvão Jr., diretor musical da OCC. A entrada é gratuita.





Já o conjunto integrado por Micaele Cristina (violino), Letícia Ferreira (viola) e Davyd França (violoncelo), o Trio Optus, tem como missão tocar o Trio de cordas em ré maior, op. 09, n° 2, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Concebidos em 1796, os três trios do do célebre compositor alemão catalogados sob o número 9 foram concluídos dois anos mais tarde. O primeiro trio de Beethoven, no entanto, nasceu como op. 3.



Na tradição da música clássica, chama-se de música de câmara aquela executada por pequenos grupos instrumentais, de dois a nove integrantes: duos, trios, quartetos até nonetos. Conjuntos de dez a vinte instrumentistas já configuram orquestras de câmara. De todo modo, o nome "câmara" vem das câmaras (recintos) palacianas, onde esse repertório era costumeiramente tocada.

O Quarteto Vivace - formado por André Luiz Serapião (violino I), Luhan Lucena (violino II), Cícero Bezerra (viola) e Miquéias Santana (violoncelo) - interpreta o Quarteto em sol maior, op. 76 n° 1, do austríaco Franz Joseph Haydn (1732-1809). Escrito em 1797, esse quarteto abre uma série de seis obras de Haydn para a mesma formação instrumental dedicadas ao conde húngaro Joseph Georg von Erdody (1754–1824)."Esse quarteto o maestro nos deu com a intenção de fortalecer o aprendizado na música de câmera e está sendo muito produtivo estudá-lo. Como é o nosso primeiro recital, estamos buscando entrosamento, mas também expondo as qualidades individuais do grupo, e ficamos muito felizes por tocar Haydn", conta o spalla André Luiz.