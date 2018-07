Orquestra Criança Cidadã comemora 12 anos com concerto

Neste domingo (29), às 17h30, a Orquestra Criança Cidadã comemora, na igreja da Madre de Deus, centro do Recife, o seu aniversário de 12 anos com um concerto especial. Entre o sucesso mundial Adágio para cordas, do norte-americano Samuel Barber, e o Cipó branco de Macaparana, do homenageado Cussy de Almeida, a estreia nacional das obras dos jovens iranianos Mehran Badakhshan e Sepehr Pirasteh é uma das apostas para surpreender o público. A entrada é gratuita.





Histórico

Projeto social idealizado em 25 de julho de 2006 pelo juiz de Direito João Targino, em parceria com o Maestro Cussy de Almeida, a Orquestra Criança Cidadã é gerida pela Associação Beneficente Criança Cidadã (ABCC), fundada em 2003 pelo desembargador Nildo Nery dos Santos, e hoje presidida pela arquiteta Myrna Targino.



Atualmente, a Orquestra Criança Cidadã atende a 360 crianças e adolescentes e conta com três núcleos em Pernambuco: na comunidade do Coque, no Recife, no distrito de Camela, município do Ipojuca, e na zona rural de Igarassu.



Os alunos, com idade entre 07 e 21 anos, permanecem no projeto por um período de cinco horas, no contraturno escolar, e recebem gratuitamente: aulas de instrumentos de cordas, sopros e percussão, luteria e arqueteria, e teoria musical; atendimento psicológico, médico e odontológico; reforço escolar; três refeições diárias; e bolsas de estudos e intercâmbios.

A homenagem ao maestro Cussy de Almeida (1936-2010) é mais do que merecida. Natural do Rio Grande do Norte, Cussy se mudou para Pernambuco com a família em 1950. Aos 14 anos de idade ingressou na Orquestra Sinfônica do Recife, aos 28 anos foi estudar música em Paris, e, aos 29 anos, ganhou uma bolsa integral no Conservatório Superior de Música de Genebra, na Suíça. Considerado por Heitor Villa Lobos "um violino de esperança", o maestro Almeida expandiu sua magnitude na música ao idealizar, após convite do juiz de Direito João Targino, a Orquestra Criança Cidadã, há 12 anos.Nada mais justo do que Cipó branco de Macaparana, uma das peças mais elogiadas do homenageado, ser a escolhida para findar o concerto de celebração. Antes dela, um repertório primoroso selecionado especialmente para a ocasião será apresentado: abertura com o sucesso mundial Adágio para cordas, de Samuel Barber (1910-1981), seguida pela Suíte São Paulo, de Gustav Holst (1874-1934), em quatro movimentos; dando sequência, Charhargah, do iraniano Mehran Badakhshan (1994), e Sacrifice of brothers, do também iraniano Sepehr Pirasteh (1993), estreiam nacionalmente; por fim, precedendo a peça do maestro Cussy de Almeida, a portentosa Suite aquática em ré maior e sol maior HWV 349/350, de Georg Friedrich Händel (1685-1759), também surgirá por completa.