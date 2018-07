Oficina gratuita ensina a fazer mantas para doação

A ação ocorre no sábado(07); doações de quadradinhos de tricô e crochê podem ser feitas até dia 15 de julho

O Boulevard Shopping Brasília trará pela segunda vez a oficina "Quadradinhos de Amor". O evento ocorre no sábado, dia 07 de julho, com o objetivo de ensinar o público a fazer os quadradinhos e mantas.



A aula é fruto de uma parceria do shopping com a Novelaria, loja especializada em artes manuais. Aqueles que desejam aprender devem levar suas agulhas. Os tecidos serão oferecidos no local.



A campanha pretende ajudar pessoas que precisam se aquecer, arrecadando quadradinhos de tricô e crochê prontos que possam ser transformados em mantas, para então serem doadas às instituições carentes.



As doações poderão ser entregues na caixa de doação localizada próximo a Cacau Show no 2º piso, até o dia 15 de julho.



Oficina de confecção dos quadradinhos

2° piso, em frente a Smart Fit - Boulevard Shopping - Setor Terminal Norte (STN)

07 de julho, das 14h às 17h.

Informações: www.boulevardbrasilia.com.br