Odara Ôdesce volta em novo local na zona sul do Recife

Evento acontece no Biruta, neste sábado (5), e promete música brasileira até o amanhecer

A Odara Ôdesce é famosa por ter como cenário o sunset às margens do rio Capibaribe, no centro do Recife. Mas na temporada das chuvas ela ganha novo endereço e entra num formato itinerante, com novos convidados e local diferente.



O endereço escolhido mantém a proposta da festa de ambiente praiano, mas garante a proteção necessária às chuvas: Biruta, na praia de Brasília Teimosa, na zona sul. A primeira edição de inverno de 2018 é neste sábado (5), a partir das 20h.



A residente Allana Marques vai receber os convidados DJs Calani e Deco Simões. O primeiro é carioca, radicado em Recife, e um dos fundadores da festa Desbunde. Calani é pesquisador de raridades da música brasileira, latina e africana, além de garimpador de vinil: viaja Brasil afora para descobrir novos sons.



Já Deco Simões, é fã e pesquisador da música popular brasileira. Frequentador assíduo da Odara Ôdesce e da pista de dança da festa, agora vai para o outro lado, de cima do palco promete um set cheio de hits para ninguém ficar parado.



Os ingressos para a Odara Ôdesce de inverno já estão à venda e custam R$ 45 (antecipados) e R$ 55 (na hora). Os bilhetes estão disponíveis no site Sympla e nos pontos físicos Haus (Galeria Joana D'arc), Avesso (Av. Rui Barbosa) e Redley (Shopping Recife).