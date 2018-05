Obra incentiva senso crítico sobre crenças

Escritor Judivan Vieira lança nesta terça (15) sua nova obra, uma novela satírica intitulada 'Sivirino com ‘I’ e o Deus da Pedra do Navio'

O escritor Judivan Vieira lança nesta noite sua nova obra, uma novela satírica intitulada "Sivirino com ‘I’ e o Deus da Pedra do Navio". O livro é uma homenagem a Ariano Suassuna.



Nascida a partir do desejo do autor de se conectar com suas origens nordestinas, a satírica apresenta várias facetas. O personagem "Sivirino" levanta vários questionamentos sobre política e religião, assim como sobre o bullying, que sofre por causa de seu nome.



"Este livro foi escrito a partir da fidelidade intelectual, desta maneira o personagem levanta críticas com muita propriedade, com isso eu espero aguçar a mentalidade crítica dos meus leitores", explica o autor, Judivan Vieira.



Vieira iniciou sua carreira de escritor com livros jurídicos, em 1997, e depois publicou livros de auto-desenvolvimento, contos, romances e novelas. Por seu trabalho, Vieira já foi premiado internacionalmente.



Para escrever sua nova obra, Vieira fez um mergulho no passado, em um projeto chama "Resgate", onde por dez dias circulou pela Paraíba para achar seu lugar de nascimento, ambientar sua obra e concluir a pesquisa.