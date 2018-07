'O Som e a Sílaba' mostra relação com autismo

Como parte do Festival de Teatro do Teatro Vivo, o espetáculo "O Som e a Sílaba" tem sessões especiais a partir desta sexta-feira (20) a domingo (22). A peça tem texto e direção de Miguel Falabella e atuações de Alessandra Maestrini e Mirna Rubim.

O espetáculo conta a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional, uma "savant" [síndrome do sábio], com habilidades específicas em algumas áreas, entre elas a música, e sua relação com Leonor Delise (Mirna Rubim), sua professora de canto.

Na trama, Sarah busca alguém que lhe ajude a dar algum sentido a vida. Com a morte dos pais, ela passou a morar com o irmão casado, mas sente que não se encaixa na rotina da casa, tem consciência de suas limitações nas relações pessoais e sabe que precisa romper as barreiras da síndrome para se ajustar ao mundo lá fora. Em sua busca por uma autonomia, ela lista suas habilidades, entre elas cantar.





TEATRO VIVO

Tel.: (11) 3279-1520

Sexta, às 20h, sábado, 21h e domingo, 18h

R$ 15 a R$ 50