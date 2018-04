O Rappa se despede de Pernambuco com show em Olinda

As bandas O Rappa, Baiana System e Nação Zumbi voltam a se apresentar no Recife, nesta sexta-feira (6), às 22h, no Centro de Convenções, em Olinda. Com turnê de despedida, O Rappa anunciou que fará uma pausa na carreira, neste ano. O show é o último em Pernambuco, antes do hiato da banda.





As entradas variam entre R$ 50 e R$ 260 e podem ser adquiridas na bilheteria do teatro, nas lojas Ticket Folia e na internet, por meio do site Eventim. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3426-5256.

A pernambucana Nação Zumbi volta à terra natal com um repertório de músicas já conhecidas do movimento manguebeat, fundado nos anos 1990 por Chico Science. O grupo lançou em 2014 o décimo álbum, após sete anos do último trabalho.Quem fecha o line-up é o grupo Baiana System, que leva no currículo apresentações em festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. Cada show é único, seguindo a linguagem sound system: que constrói e desconstrói as faixas já existentes, testa as novas e resgata versos antigos, levando a sério a expressão "live".