'O Pequeno Príncipe' entra em cartaz no Teatro Boa Vista

Espetáculo ganha temporada a partir deste domingo (20) e será apresentado pelo Palhaço Chocolate

Magia, encanto e muita emoção. A partir deste domingo (20), às 10h, o musical "O Pequeno Príncipe" ganha temporada no Teatro Boa Vista, no centro do Recife. A adaptação para o palco, apresentada pelo Palhaço Chocolate, revive a clássica história de um piloto de avião que se perde no deserto e encontra um menino de cabelos dourados que encantou o mundo com sua sabedoria e simplicidade.



Assim como na famosa obra do autor Antoine de Saint-Exupéry, na adaptação, o pequeno príncipe, personagem interpretado pelo ator mirim Maycon Douglas (O Ariel da nova supersérie da Globo Onde Nascem os Fortes), viaja por diversos planetas até chegar à Terra, em busca de amizades e conhecimento, numa história com muitas lições e que fala de amor, perdas e conquistas.



Os diálogos de personagens como o piloto, a rosa e a raposa trazem uma reflexão sobre atitudes e valores essenciais na vida. No elenco, atores e bailarinos se revezam entre os personagens da história, encenada sempre aos domingos, com trilha musical, coreografias e efeitos especiais.



Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro (rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife. Ao lado do Colégio Salesiano), por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações pelo telefone 2129-5961.