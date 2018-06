O maravilhoso mundo de 'Disney on Ice' chega a Brasília

Show entra em cartaz nesta sexta-feira (22) e segue até domingo(24)

O espetáculo "Disney on Ice" chega à capital federal para sua última apresentação, antes de encerrar a turnê de 2018. Nesta edição serão encenados oito clássicos com mais de 50 personagens e também o sucesso dos cinemas "Procurando Dory".



Em Brasília haverá seis sessões em diferentes horários para atender o público. A interação com a plateia é um componente que será muito explorado dentro da experiência da produção do espetáculo, de forma que os espectadores estejam imersos na produção.



"Estamos viajando com 100 pessoas de todo o Brasil. Para Brasília, estamos preparados. Já fizemos este show nos lugares mais inusitados. Temos bons profissionais para fazermos um show de qualidade onde quer que passemos", comentou Andresa Spagnolo, coordenadora de produção da turnê.



DISNEY ON ICE

Ginásio Nilson Nelson (SRPN - Brasília, DF)

De 22 a 24 de junho, de sexta a domingo

Ingressos a partir de R$40 (www.uhuu.com)