'O Fantasma da Ópera' tem extensa temporada em São Paulo

Composto por Andrew Lloyd Webber, o fenômeno "O Fantasma da Ópera" retorna para o Brasil para uma temporada no Teatro Renault. Em sua primeira edição no país, em 2005, o espetáculo foi visto por 880 mil pessoas. Desta vez, com a promessa de ser ainda maior, o musical fica em cartaz a partir desta quinta-feira (2) e até 13 de dezembro.

Baseado no romance clássico homônimo, escrito por Gaston Leroux em 1909, "O Fantasma da Ópera" conta a história de uma figura mascarada que se espreita pelas catacumbas da Ópera de Paris exercendo domínio e aterrorizando todos que por ali passam. O Fantasma se apaixona perdidamente por uma inocente jovem soprano, Christine, e se dedica compulsivamente a criar uma nova estrela dos palcos. E usa seus métodos diabólicos para que isso aconteça.



O espetáculo, dirigido por Harold Prince, tem Lina Mendes no papel de Christine, e Thiago Arancam como o Fantasma. As letras são de Charles Hart (com letras adicionais de Richard Stilgoe).



O responsável pela tradução do musical é Claudio Botelho, que, ao lado de Charles Möeller, já dirigiu mais de 40 espetáculos, como "O Que Terá Acontecido a Baby Jane?" e "Rocky Horror Show", e como tradutor, trabalhou em montagens como "Os Miseráveis", "Chicago", "Miss Saigon" e "My Fair Lady".