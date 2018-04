Novos Baianos faz show em São Paulo

Depois de voltar às atividades em 2016, os Novos Baianos trazem novidades para os fãs. Após o sucesso nos anos 1970, quando viveram seu auge, Baby do Brasil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão estão de volta com o DVD "Acabou Chorare – Novos Baianos se Encontram". Eles se apresentam nesta sexta-feira (27), no Espaço das Américas.

Na ocasião, o grupo abre o espetáculo com "Anos 70" música lançada em 2017, quando voltaram aos palcos. Ao longo do repertório relembram temas de "Acabou Chorare" (1972) o maior sucesso de suas carreiras e considerado um dos melhores discos brasileiros de todos os tempos.



Espaço das Américas

Tel. (11) 3864-5566

Sexta-feira (27), 23h

R$ 100 a R$ 240