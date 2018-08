Novo sucesso do funk se apresenta na Bamboa

O jovem funkeiro Gabriel Fernandes, popularmente conhecido como "Gaab", chega à capital para show inédito no evento "#mebeija", que ocorre neste sábado(4).Juntam-se ao músico outros dois nomes da eletrônica, o DJ Gusttavo Carvalho e Mari Teixeira. A noite ainda com o samba do grupo Di Propósito.Dono de sucessos como "Tem café" e "Cuidado", Gaab pretende promete animar os brasilienses. O artista é filho do ex-vocalista do grupo "Os Travessos" Rodriguinho. Ele encontrou seu espaço no funk, fugindo dos clichês do gênero para o R&B americano.Sábado, às 22hBamboa (Setor Hípico). Ing. R$30 no furandoafila.com.br