Lenine apresenta novo projeto em Olinda, em julho

Lenine está prestes a cair na estrada com seu novo projeto, "Em Trânsito". É o 13º álbum do artista, que foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro e será lançado em junho pela Universal. A turnê começa dia 19 de maio, em Salvador, e passa por 12 cidades. Pernambuco recebe o show dia 27 de julho, no Teatro Guararapes, em Olinda.





Apresenta algumas canções inéditas: "Leve e Suave", assinada por Lenine; "Intolerância", em parceria com Ivan Santos; "Ogan Erê", feita com Lula Queiroga; e "Bicho Saudade", com João Cavalcanti. Orbitando-as, algumas músicas de outros discos do artista que ajudam a construir a narrativa do devir, da transformação como certeza única.Os ingressos para o show em Olinda estão à venda e custam de R$ 52 (balcão meia) a R$ 164 (plateia especial inteira), disponíveis na bilheteria do teatro (segunda a sábado, das 9h às 17h), lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br . Mais informações pelo telefone 3182-8020.