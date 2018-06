Nova edição do Mercadinho tem temática junina

Tradicional feira ocorre neste sábado (23), no Brasília Shopping

A próxima edição do Mercadinho do Brasília Shopping ocorre neste sábado(23), véspera do dia de São João, com delícias juninas como canjica, milho, bolo de aipim e quentão. As guloseimas temáticas farão companhia aos hortifrútis orgânicos, compotas de doces e geleias, pães integrais, azeites aromatizados, sucos naturais, pimentas e temperos, deixando as banquinhas ainda mais sortidas e cheias de propósito.



Logo cedo, entra em cena uma "Oficina Gastronômica" com a turma da Kaza Chique. O chef Anderson Yotsumoto ensina uma receita tradicional: galinhada mineira com couve refogadinha. Para animar o público, ele também dará o passo-a-passo de uma canjica de doce de leite.



Para completar a festa, Anderson Maia Trio Junino traz ao Mercadinho um repertório com sucessos de artistas que influenciaram e influenciam o cancioneiro brasileiro: Alceu Valença, Fala Mansa, Luiz Gonzaga, Fagner, entre outros. Haverá também massoterapeutas para quem desejar relaxar durante o evento.



59º MERCADINHO DO BRASÍLIA

Brasília Shopping

Sábado(23), das 9h às 16h

Entrada franca