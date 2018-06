Nouvelle Cuisine faz mais um show para celebrar seus 30 anos

Temas como "Embraceable You" e "My Funny Valentine" tomam a primeira parte do show. A segunda é dominada por canções do repertório de Navas, como "Nada Além" (de Custódio Mesquita e Mário Lago) e "Quando o Samba Acabou" (Noel Rosa).





Bourbon Street

Tel. 11 5095-6100

Terça (5), 21h30

R$ 40 a R$ 50

Criado em 1987, o grupo paulista de jazz Nouvelle Cuisine foi durante aquela década e a seguinte um dos grandes representantes do Brasil no gênero. Com Guga Stroeter, um de seus criadores, à frente da nova formação, a banda faz nesta terça (5), no Bourbon Street, em São Paulo, mais um show que celebra os 30 anos de uma carreira interrompida em 2005, quando o NC se desfez.O cantor Carlos Navas é o atual vocalista. Com ele e Stroeter no palco tocam ainda dois integrantes originais do Nouvelle: Pablo Lyon (baixo acústico) e Eliasafe Costa (clarinete).