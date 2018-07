Notas Contemporâneas recebe Sérgio Reis

Neste mês de julho, o convidado especial do projeto Notas Contemporâneas do Museu da Imagem e do Som, é Sérgio Reis. O bate-papo com o artista acontece nesta quarta-feira (18), às 20h. O encontro é gratuito, sujeito a lotação.

O projeto mensal, com curadoria de Cleber Papa, registra depoimentos de compositores e cantores que marcaram a música popular brasileira. O encontro se divide em duas etapas: a primeira é composta por um depoimento com a pesquisadora Rosana Caramaschi; a segunda é ao vivo no palco do auditório do museu com mediação do jornalista Cadão Volpato ou de Cleber Papa, acompanhado da Banda MIS, que faz releituras inéditas dos maiores sucessos do homenageado.



Nascido em São Paulo, Sérgio Reis começou sua carreira na Jovem Guarda, como a canção "Coração de Papel", na década de 1960. Em 1973, lançou seu primeiro disco de música sertaneja, com seu maior sucesso até hoje, "Menino da Porteira", e outras como "Menino da Gaita".



Além da carreira como cantor, Sérgio atuou em novas como "A História de Ana Raio e Zé Trovão", da antiga TV Manchete e "O Rei do Gado", exibida pela Rede Globo.