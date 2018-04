'[nome do espetáculo]' inicia terceira temporada no Rio

Versão brasileira do musical da Broadway retorna aos palcos no Teatro Eva Herz, nesta terça (17)

Vencedor na categoria 'Melhor Espetáculo' no 'Prêmio de Humor' 2018, o musical da Broadway '[nome do espetáculo]' tem sua versão brasileiro de volta em cartaz para a terceira temporada no Rio a partir desta terça (17), no Teatro Eva Herz, no Centro.



A peça conta a história dos escritores de Jeff e Hunter, que precisam montar um musical em apenas três semanas para participar de um festival. No elenco estão os atores Caio Scot, Junio Duarte, Ingrid Klug, Carol Berres e Gustavo Tibi, sob a direção artística de Tauã Delmiro.



Com apresentações às terças e quartas, o espetáculo fica em cartaz até o dia 30 de maio.



TEATRO EVA HERTZ

Rua Senador Dantas, 45, Centro.

Telefone: (21) 3916-2600.

Estreia terça (17). Até 30/5.

Terças e quartas, às 19h.

R$ 60.