Nina Becker apresenta 'Acrílico' na Laura Alvim

Cantora faz show dentro do Música na Laura com Faro, nesta terça (15), com suas canções inspiradas nos trios de bossa-jazz dos anos 1950 e 1960

A cantora Nina Becker se apresenta nesta terça (15), no teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, dentro do projeto Música na Laura com Faro, em parceria com o programa Faro, da Rádio Sul-America Paradiso FM. No show, ela apresenta seu novo álbum, "Acrílico", com canções próprias inspiradas nos trios de bossa-jazz dos anos 1950 e 1960.



Entre as músicas do repertório está "Voo Rasante", uma parceria de Nina com o músico e produtor Jonas Sá. No novo álbum, ela ainda fez parcerias em composições com Kassin, Romulo Fróes, Negro Leo, Thalma de Freiras, Laura Erber, Natércia Pontes, Rubinho Jacobina e Moreno Veloso.

CASA LAURA ALVIM

Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema.

Telefone: (21) 2332-2016.

Terça (15), às 20h.

R$ 20.