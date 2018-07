Niall Horan faz sua estreia em São Paulo

Com seu primeiro disco solo,"Flicker", lançado em outubro de 2017, Niall Horan se apresenta em São Paulo nesta terça-feira (10), no Espaço das Américas. Esta é a segunda passagem solo do ex-One Direction pelo Brasil. Em 2017, o cantor fez uma apresentação única no Rio de Janeiro.





Niall começou sua carreira ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Liam Payne, no X-Factor. Juntos, depois de terminar o programa em segundo lugar, eles criaram a One Direction e com o grupo lançaram cinco discos, sendo o primeiro, "Up All Night", de 2011, e o último, "Made in The A.M", de 2015.



Continuar a ler Além de mostrar os temas de sua carreira solo, Niall mata as saudades da boyband com "Drag Me Down" e "Fool's Gold", além de covers de Bruce Springsteen e Camila Cabello.





ESPAÇO DAS AMÉRICAS

Tel.: (11) 4003-6860

Terça-feira (10), 21h

R$ 290 a R$ 420