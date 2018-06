Nez Bistrô cria menu especial para o Dia dos Namorados

A trilha sonora romântica e o jantar a luz de velas, criam uma atmosfera perfeita para comemorar o Dia dos Namorados no Nez Bistrô, no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. A casa com ares europeu, preparou um menu com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 145 por pessoa, na véspera e dia dos namorados.

Alguns destaques do cardápio são as entradas de Trufas cremosas de pato e o Gratin de Prima Donna. O tradicional prato da casa também faz parte do menu, o Camarão Crocante é acompanhado de risoto de alho poró e chips de Parma. Para fechar a noite com chave de ouro, a panelinha de brigadeiro é a pedida certa.

Os casais vegetarianos também vão poder aproveitar a noit, pois a casa selecionou pratos que irão conquistar o paladar de todos. Para começar, as Trufas de grão de bico com legumes servidas com redução cítrica, o principal fica por conta do risoto de aspargos, com leite de amêndoas, aspargos e abóboras assadas. A sugestão de sobremesa é a torta crocante de maçã, um doce que há 10 anos faz parte do menu do Nez.