Nena Queiroga reúne artistas e realiza show beneficente

Este fim de semana será uma oportunidade para quem quiser se divertir praticando o bem. A sede do Galo da Madrugada, localizado no bairro de São José, área central do Recife, será palco, nesta sexta-feira (18), a partir das 21h, para mais um show beneficente Cantando Esperança.





O show beneficente Cantando Esperança contará com um repertório cheio de clássicos do forró como Luiz Gonzaga, sucessos de Alceu Valença como "Anunciação", "Amor com Café" de Elba Ramalho e "A Natureza das Coisas", de Aciolly Neto.



Todo o dinheiro dos ingressos será revertido para a creche localizada em Ouro Preto, Olinda, que há oito anos vem atendendo crianças de comunidades carentes. Reforma no piso da quadra de esportes e ampliação no refeitório são algumas demandas que o local está precisando.

A terceira edição do evento em prol da creche Manuel Quintão, em Olinda, terá como objetivo arrecadar dinheiro para melhorias de infraestrutura do local, além de atrair mais voluntários da área de saúde como médicos, dentistas e psicólogos.O show idealizado pela cantora Nena Queiroga e Júnior Chumbago, nomes também à frente do espaço que atende as crianças, contará com alguns convidados como Andre Rio, Luciano Magno, Damião Mota e Cristina Amaral. Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda no local ou pelo site www.sympla.com.br