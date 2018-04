Natalie Dessay abre série de concertos Tucca

Soprano se apresenta nesta quarta-feira (4) em São Paulo

Uma das principais sopranos de sua geração, a francesa Natalie Dessay, 52, se apresenta na abertura da série de Concertos Internacionais da TUCCA - Associação Para Crianças e Adolescentes com Câncer, ao lado da mezzo soprano Stella Grigorian e da pianista Shani Diluka. O trio sobe nesta quarta-feira (4) ao palco da Sala São Paulo.



Com um grande entrosamento, as três artistas vêm ganhando a Europa com um programa onde destacam obras de compositores russos e franceses, como Tchaikovsky, Rachmaninoff, Korsakov, Debussy, Fauré e Massenet.

Natalie Dessay e Stella Grigorian se revezam em números solos como "How Fair This Spot, op.21 n° 7" (Rachmaninoff) e "Nuit d'Espagne" (Massenet), e se juntam em duetos como "Im Garten" e "Queen of Spades", de Tchaikovsky. O programa inclui a clássica "Clair de Lune" de Debussy, com solo de piano de Shani Diluka, e também "Clair de Lune", de Fauré, na interpretação de Natalie Dessay.



Este ano, o Tucca completa 20 anos. A série de shows tem renda revertida para o tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer, assistidos pelo Hospital Santa Marcelina, em parceria com a Associação.



Sala São Paulo

Tel. (11) 2344-1051

Quarta-feira (4), 21h

R$ 390 a R$ 2.252