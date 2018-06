Na Praia 2018 propõe um passeio pela Tailândia

Neste sábado(30) haverá shows de Zé Neto e Cristiano, Banda Eva e Gabriel Boni

O projeto "Na Praia" traz para o cerrado, em todas as dimensões do evento, vibrações do Sudeste Asiático. O tema desta terceira edição é "Em transformação". Influenciado pelos templos e praias da Tailândia e de Bali, o complexo funcionará pelas próximas 11 semanas às margens do Lago Paranoá, em Brasília.



De quinta-feira a domingo, o evento terá programação diversa com novidades. Além do cenário inteiramente novo, o evento traz a reconhecida dobradinha do Gilberto Gil, além de Natiruts, Anitta, Wesley Safadão e Gustavo Lima, entre outras atrações. Para a criançada, o "Na Praia" possui um espaço Kids com a temática "Turma da Mônica".



Pensando ainda em atingir todas as idades, além de renovar as energias, o público poderá fortalecer o físico com aulões que irão ocorrer aos finais de semana. Para quem deseja apenas desfrutar de um boa refeição, o evento possui a "Vila Gastronômica Na Praia", com as mais de 25 opções de alimentação.



O final de semana começa na quinta-feira com programação cultural e na sexta com happy hour, enquanto sábado será dedicado aos shows. Domingo é dia de curtir praia com programação para toda a família durante o dia, e shows no pôr do sol com atrações locais e nacionais.



Para complementar o realismo e a imersão visual, dois containers com produtos decorativos da Ásia foram enviados diretamente para a capital federal com objetos rústicos e místicos com cores quentes.

Os artigos incluem luminárias, cestas, artigos de prata, tapetes tradicionais e até uma canoa

com 4m de comprimento.



Sustentabilidade

Depois de ter sido reconhecido internacionalmente como o 1º grande evento Lixo Zero do país, o Na

Praia 2018 tem como desafio reduzir, reutilizar ou reciclar 95% do resíduo gerado. Além de ser

carbono neutro, as ações de sustentabilidade do projeto estão divididas em 22 pilares que incluem

desde eficiência hídrica e energética, ao plano de redução de acústica e arrecadação de alimento

para doação.



A arrecadação de alimentos será por meio de um Game Na Praia que será uma plataforma, em que o participante deverá responder a um quiz e, se for bem sucedido, além de ajudar o próximo, receberá diversos prêmios. Cada "vida" no jogo custa R$ 3 e equivale a 1kg de alimento – sendo que 100% dos valores arrecadados serão destinados à compra e doação de alimentos.



História

O "Na Praia" surgiu em 2015, a partir de um sonho dos brasilienses de ter uma praia, porém as bases do evento se consolidam a partir de duas fases da empresa que o produz, a R2 produções. A primeira fase foi a festa do "Bonfim", com a proposta de pé na areia que sempre obteve grande retorno do público. Em seguida houve o "Santa Copa", complexo destinado a exibição dos jogos da Copa do Mundo de 2014.



"A partir destes dois eventos, pensamos porque não reunir uma festa como o Bonfim e a ideia de um complexo. Foi então que nasceu a ideia do 'Na Praia". E hoje realmente somos uma praia, pois praia é qualquer porção de areia perto de um espelho d'água", explica o atual CEO da R2 Produções, Wilson Kontoyanis.



NA PRAIA 2018 - EM TRANSFORMAÇÃO

De 30 de junho a 09 de setembro de 2018

Vendas: pelo aplicativo "Na Praia", disponível para Android e IOS

Informações: www.tevejonapraia.com.br