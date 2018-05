'Na Parede da Memória' presta homenagem a Belchior

Espetáculo entra em cartaz no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, com trama que traz amigos em disputa pelo disco 'Alucinação'

Um ano após a morte de Belchior, o espetáculo "Na Parede da Memória", livremente inspirado em suas poesias, presta uma homenagem ao músico e poeta. A peça entra em cartaz nesta quinta (3), no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, onde fica até o fim do mês.



Na trama, quatro amigos, separados pelo tempo e por suas diferenças, se reencontram em um apartamento onde todos já viveram antes, em algum momento da vida. Cada um deve retirar o que é seu do imóvel. O único desacordo está na propriedade do disco "Alucinação", de Belchior, objeto reclamado por todos.



"A obra [de Belchior] tem uma riqueza imensa e muito significativa. Através da história que contamos no palco, sua poesia se faz presente, não só na vida dos personagens em cena, como também na atual situação do nosso país", avalia Dezo Mota, no elenco ao lado de Daniel Villas, Gloria Dinniz e Nina Alvarenga. A direção é de Paulo Merisio, e o texto, de Fabrício Branco.



TEATRO DOS QUATRO

Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea.

Telefone: (21) 2239-1095.

Estreia quinta (3). Até 31/5.

Quintas, às 21h.

R$ 60.