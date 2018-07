Musical relembra a trajetória do grupo Mamonas Assassinas

Teatro RioMar, na Zona Sul do Recife, recebe duas sessões do espetáculo, sábado (28) e domingo (29)

Desde a sua estreia em março de 2016, mais de 90 mil pessoas se divertiram e se emocionaram ao relembrar a trajetória do grupo Mamomas Assassinas em "O Musical Mamonas". Após rodar por mais de 35 cidades e conquistar prêmios como o de melhor espetáculo pelo "Guia da Folha", a montagem, com direção de José Possi Neto, volta ao Recife – a primeira passagem foi em 2017.



Serão duas sessões no teatro RioMar, sábado (28), às 21h, e domingo (29), às 19h. As apresentações fazem parte da tour 2018, a última turnê do espetáculo. Uma excelente e única oportunidade para os fãs relembrarem os grandes sucessos da banda, tocados ao vivo em cena, e curtirem as histórias retratadas no texto de Walter Daguerre.



"A dramaturgia não é linear, e sim irreverente, como o perfil teatral do Mamonas Assassinas. O olhar dos cinco meninos de Guarulhos está retratado no texto. É como se Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio contassem a trajetória do grupo desde o tempo em que eram desconhecidos, quando animavam festas de condomínios, até o reconhecimento nacional", detalha Walter Daguerre.



Na temporada 2018, os atores Rafael Aragão, Jessé Scarpelini, Pedro Reis, Arthur Ienzura e Reginaldo Sama formam o quinteto que teve uma carreira apoteótica nos anos 1990 e que, num terrível acidente aéreo, há mais de 20 anos (em 1996), deixou a cena pop brasileira. "Eu jamais ousaria encenar essa aventura se não encontrasse verdadeiros talentos para encarná-los", revela o diretor.



O espetáculo tem arranjos inéditos e releituras adaptadas, feitos por Miguel Briamonte, diretor musical, que também compôs canções originais e paródias com a colaboração de todo o elenco. A banda toca ao vivo no palco e é composta por cinco músicos, responsáveis por levar ao coração do público sucessos como "Vira-Vira", "Robocop Gay", "Sabão Crá-Crá" e "Pelados em Santos".



Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 100, a venda na bilheteria do teatro RioMar Recife (terça a sábado, das 12h às 21h, domingos e feriados, das 14h às 20h) e no site www.uhuu.com.