Musical 'Dançando no Escuro' faz nova temporada no Centro

TEATRO SESI CENTRO

Avenida Graça Aranha, 1, Centro.

Telefone: (21) 2563-4164.

Estreia quinta (19). Até 20/5.

Quinta a sábado, 19h. Domingo, 18h.

R$ 40.

Única adaptação teatral autorizada para a obra cinematográfica de Lars Von Trier, o espetáculo musical "Dançando no Escuro", indicado a duas categorias do Prêmio Shell (atriz e música) e uma do Prêmio APTR (música), volta aos palcos cariocas a partir desta quinta (19), no Teatro Sesi Centro.A trama conta a história de Selma, uma imigrante tcheca que suporta adversidades nos Estados Unidos, com o objetivo de juntar dinheiro para que seu filho faça uma cirurgia e não perca a visão, como ela mesma está perdendo aceleradamente. A direção é da atriz Dani Barros.A peça ainda tem sessões com libras, audiodescrição, programas em braile e visitas guiadas para cegos conhecerem o cenário.