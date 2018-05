'Musical da Bossa Nova' reabre antigo Teatro Manchete

pelo Ateliê Tereza Racca, mesmo que assina salões e suítes do Copacabana Palace.

Ela conta que decidiu abraçar a oportunidade por considerar o antigo Teatro Manchete um ponto cultural importante do Rio de Janeiro, onde grandes nomes se apresentaram. " Com todo o problema da falência da TV Manchete, ele fechou e ficou 18 anos fechado. Uma maluquice. [...] Como empresários atuantes na cidade, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. E outros empresários também deveriam fazer, porque é bom ter esse respiro. Agora, a gente está buscando patrocínio e acredita que eles virão", ela explica.



Normalmente, antes de abrir o teatro ao público, Aniela conta que esperaria o patrocínio. Mas, como o "Musical da Bossa Nova" já estava previsto para chegar ao Rio, a produtora decidiu reabrir logo o espaço, "para mostrar ao público, a todo mundo, que esse teatro é lindo. A gente precisa do apoio da classe, de todo mundo, para conseguir o patrocínio e manter em boas condições, porque não adianta manter um teatro mais ou menos", afirma.



Reabrir o teatro, na opinião do ator-cantor Cláudio Lins, que faz parte do elenco da peça que estreia o palco, "é um tijolo num muro de felicidade que a gente tanto espera para a cidade". Ele conta que passava em frente ao teatro há 20 anos e sempre pensava: "meu Deus, não é possível, tem um teatro incrível nesse prédio, lindo e está fechado". E completa: "Isso sempre foi uma dorzinha no meu coração. Agora, ter a oportunidade de reinaugurá-lo me dá um calor especial no coração".



Diretor de "Musical da Bossa Nova", Sérgio Módena concorda e afirma que ver o espetáculo, "que reafirma o poder da música brasileira" ser interpretado "em um teatro que é patrimônio cultural, acho que é algo especial".



Ele conta que considera a peça um musical-show, pois reúne dez atores-cantores que são contadores de histórias, sem personagens definidos. "A gente conta diversas curiosidades – como o gênero se formou, influências, como se desenvolveu, como ganhou o mundo – através de quatro blocos. É um show teatralizado", explica.



" Dentro do espetáculo, a gente não tem personagens definidos, porque a gente na verdade conta histórias da bossa nova e vai ilustrando. Então, todos nós fazemos mais ou menos um mestre de cerimônias", completa Cláudio Lins. O ator conta que o momento em que precisou de mais preparação foi na hora de " encontrar esse lugar de cantar pequeno, de cantar mínimo, minimalista", como os grandes nomes da bossa nova: "Isso foi e está sendo um exercício incrível para mim", conta.



O musical já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e São José dos Campos, antes de chegar ao Rio de Janeiro. No repertório, estão grandes canções da bossa nova, como "Samba de uma nota só", "Ela É Carioca", "O Barquinho", "Minha Namorada" e "Garota de Ipanema". São retratados nomes como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Marcos Valle, Dorival Caymmi, entre outros.



"As pessoas que viveram aquela época vão relembrar, cantar junto. As mais jovens, que talvez não conheçam, vão conhecer e com certeza se apaixonar. Aconteceu exatamente isso nas temporadas anteriores. É como se o público sentisse orgulho dessa produção musical tão sofisticada, tão refinada e tão brasileira", conclui o diretor.



TEATRO ADOLFO BLOCH

Rua do Russel, 804, Glória.

Estreia sexta (3). Até 27/5.

Sexta, 20h. Sábado, 17h e 20h. Domingo, 18h.

R$ 80.

O emblemático Teatro Manchete, agora Adolpho Bloch, fechado desde o ano 2000 – há 18 anos –, reabre nesta sexta (3), no edifício onde funcionava a sede da antiga Rede Manchete, na Glória, com o espetáculo "Musical da Bossa Nova".Projetado nos anos 1970 pelo arquiteto Oscar Niemeyer em estilo modernista, o prédio foi desocupado depois de decretada a falência do grupo Manchete. Em 2012, após uma empresa adquirir o imóvel, a reforma do teatro foi concluída, com estofamento de veludo vinho nas cadeiras,"Isso me surpreendeu loucamente. No [Teatro] Riachuelo, a gente fez dois anos de obras. Era na verdade um cinema, que a gente transformou em teatro. Esse já era um teatro, e eles reformaram exatamente como o original. Está igualzinho. Passei minha infância aqui e assisti meu primeiro musical. É muito simbólico para mim", conta Aniela Jordan, sócia da produtora Aventura Entretenimento, responsável pelo empreendimento de retomar o ponto cultural.