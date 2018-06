Musical conta a história dos anos 1960

Com Wanderléa, símbolo da Jovem Guarda, superprodução terá três sessões no teatro RioMar, sexta (29) e sábado (30)

Após quatro temporadas de sucesso e crítica em São Paulo e Rio de Janeiro, com quase 300 apresentações e 150 mil espectadores, o espetáculo "60! Década de Arromba – Doc. Musical" chega ao Recife para três sessões, sexta-feira (29), às 20h30, e sábado (30), às 19h30 e 20h30, no teatro RioMar, zona sul da cidade. Símbolo da Jovem Guarda, um dos principais movimentos musicais daquele período, a cantora Wanderléa é a estrela da superprodução.



O espetáculo é dirigido por Frederico Reder, com roteiro e pesquisa de Marcos Nauer. O espetáculo conta a história dos anos 1960 através de ferramentas de documentário (fotos, vídeos e depoimentos reais), somadas a cenas, textos e canções apresentadas ao vivo por 24 atores/cantores/bailarinos e uma orquestra com dez músicos. É a primeira vez que Wanderléa participa de um musical, interpretando ela mesma.



Fruto de uma extensa pesquisa feita por Frederico Reder e Marcos Nauer, "60! Década de Arromba – Doc. Musical" começa com um prólogo, em 1922, contando a chegada do rádio no Brasil, para em seguida mostrar o início da televisão e aí sim, sua popularização na década de 1960. A partir desse ponto, a peça narra os principais acontecimentos, apresentando mais de cem canções dos mais diversos gêneros.



De Roberto e Erasmo, passando por Dalva de Oliveira, Cauby Peixoto, Elvis Presley, Beatles, Tony e Celly Campello, Bibi Ferreira, Edith Piaf, Tom e Vinicius, Milton Nascimento, Gil e Caetano, Maysa, Geraldo Vandré e tantos outros nomes importantes na música. Uma história cantada com fatos e músicas memoráveis. No repertório não faltam sucessos como "Banho de Lua", "Biquíni de Bolinha Amarelinha", "Beijinho Doce" e "Travessia".



O musical é uma superprodução com 20 cenários, 10 toneladas de material cênico e mais de 300 figurinos. Além dos 24 atores, conta com uma orquestra de 10 músicos. Um espetáculo construído a partir de canções conhecidas de todo o público, feito para toda a família, que mescla humor, números de circo, ilusionismo e cheio de emoção.



Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 180, a venda na bilheteria do teatro RioMar Recife (terça a sábado, das 12h às 21h, domingos e feriados, das 14h às 20h) e no site www.uhuu.com. A sessão das 20h30 da sexta-feira (29) contará com acessibilidade com libras e audiodescrição.