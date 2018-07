Musical conta a história de Aladim

Espetáculo pode ser visto no teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, sábado (28) e domingo (29)

O palco do teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, recebe neste final de semana duas sessões do espetáculo "Aladim, o Musical Recife". As apresentações acontecem sábado (28) e domingo (29), sempre às 16h30. A montagem vai encerrar a programação do 15º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco.



Baseado no conto clássico "Aladim e a Lâmpada Maravilhosa", de Antoine Galland, que faz parte do livro "As Mil e uma noites", o espetáculo conta a história do pobre menino Aladim que ao longo da história encontra uma lâmpada mágica, onde dentro vive um poderoso Gênio, capaz de realizar três desejos. Aladim enxerga nele a possibilidade da realização dos seus sonhos, um deles conquistar a princesa Jasmine.



Esta é sétima apresentação do espetáculo no Recife. A montagem repaginada tem duas horas de duração com conteúdo ao vivo. A produção geral é dos produtores Ana Letícia Lopes e Gabriel Lopes. A direção artística é assinada por Emmanuel Matheus, já a direção coreográfica por Stepson Smith. O elenco é composto por 28 artistas.



Os assentos podem ser adquiridos no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro, a partir desta sexta-feira (27).