Espetáculo promove inversão de gênero nas apresentações, com arrecadação destinada à Sociedade Viva Cazuza

Em sua terceira temporada, o evento beneficente "Tudo ao Contrário - A Cena em Prol da Vida" chega ao Teatro Riachuelo, no Centro, nesta terça (17), com apresentações musicais com inversão de gênero. O show, organizado pelo CEFTEM (Centro de estudos e Formação em Teatro Musical), terá toda a renda revertida para a Sociedade Viva Cazuza, ONG de apoio e prevenção da Aids.



Com um repertório de musicais brasileiros e americanos, o espetáculo usa a inversão de gênero dos personagens para celebrar a diversidade, a solidariedade e a vida. O evento é inspirado no "Broadway Backwards" e autorizado pela Broadway Cares / Equity Fights AIDS, ONG americana responsável pelo show beneficente em Nova York.



Dirigido por Reiner Tenente e João Fonseca, o show conta com a apresentação de artistas consagrados no segmento musical, como Ney Latorraca, Cláudio Lins, Gabriel Staufer, Ícaro Silva, Laila Garin, Evelyn Castro, Soraya Ravenle, Thiago Machado, Lindsay Paulino, Claudio Tovar, Caike Luna, Stella Maria Rodrigues. Todos os artistas atuam como voluntários em prol da causa.



TEATRO RIACHUELO

Rua do Passeio, 38 - Centro

Telefone: (21) 2533-8799

Terça (17), às 20h

R$ 60