Música e poesia goianense animam Poço da Panela

Apresentação reúne os músicos Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e o poeta Phillipe Wollney no lançamento do projeto Tértulia

Reverenciando a produção autoral da cidade de Goiana, no Grande Recife, o projeto Tertúlia, composto por quatro artistas naturais da cidade – Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Phillipe Wollney – estreia no Recife, nesta quinta-feira (10), às 20h30, com apresentação no Poço das Artes (Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela, Zona Norte). A entrada custa R$ 15.



O repertório traz uma união de músicas de diferentes momentos da música autoral goianense. Lucas Torres leva releituras do seu disco de estreia, "SIGNOSER" (2018); Sam Silva adianta em primeira mão as canções do seu inédito EP "Penumbra"; Já Valfrido Santiago destrincha canções de sua vasta trajetória musical começada nos anos 1980, em especial do disco "Valfrido Santiago & Arreboque" (2017), trazendo também novas músicas.



Além disso, o show mostra composições clássicas da Mata Norte do Estado e produções dos artistas do Tertúlia com outros parceiros. As canções são costuradas através de poemas de Phillipe Wollney, que cumula mais de uma década de escrita autoral e os declama com visceralidade. O grupo ainda se reveza entre vocais, violões, percussão e bandolim.



O projeto estreou em Goiana neste mês de maio e agora sai para levar a música da localidade para todo o Estado, começando pelo Recife. "Queremos que mais pessoas conheçam e mergulhem no universo artístico da Zona da Mata. Há décadas, temos gerações e gerações de artistas em Goiana com boas produções de música e poesia. Nossa missão é difundir esse trabalho que, muitas vezes, não recebe visibilidade", explica Valfrido Santiago.