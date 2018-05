Music Motion desembarca em Brasília

MUSIC MOTION

Estádio Nacional Mané Garrincha

12 de maio de 2018, das 22h às 6h

Censura: 18 anos

Ingressos: Pista – R$80 masculino; R$70 feminino

Backstage – R$160 masculino; R$130 feminino

Ingressos online: www.socialcouture.com.br

O melhor da música eletrônica chega a Brasília em uma das festas mais badaladas do Brasil. O "Music Motion"(MM) proporciona uma grande uma experiência, no intuito de apresentar o melhor do house, do deep e do tropical house com grandes nomes da cena mundial.O evento, tradicional de São Paulo, foi uma das principais festas dos dois últimos CarnaRio, e vai para sua segunda participação no conceituado Réveillon dos Milagres. O MM Brasília traz em sua programação os franceses Watermät (Tomorrowland/Bélgica e França) e Dimmi - residente do Réveillon dos Milagres, como as grandes atrações da noite.A festa também reserva apresentações dos brasileiros, que fazem parte do circuito das melhores festas do país, como Zerb (Réveillon Let’s Pipa), Pontifexx (Festa Surreal), Luiz Antony (Festa Paradiso) e Anndrey Mansur (Nosso Camarote-RJ).