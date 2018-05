Museu recebe festival de poesia

Estudantes terão a oportunidade de expressar seu talento no concurso "Cassiano Nunes". Para participar, basta ser aluno do Ensino Médio ou superior do Distrito Federal e inscrever uma poesia inédita pelo site: www.transepoeticas.com. As inscrições são gratuitas. Os três primeiros colocados receberão os valores de R$ 2.000, R$ 1.500 e R$ 1.000, respectivamente. A premiação ocorrerá no domingo (10/06).



1º Festival de Brasília da Poesia Brasileira – Transepoéticas

Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios)

De 8 a 10 de junho (sexta a domingo), a partir das 14h

Entrada franca

Classificação livre

Informações pelo site: www.transepoeticas.com.br





O "Festival de Brasília da Poesia Brasileira – Transepoéticas" realiza sua primeira edição a partir desta semana. A proposta do evento é reunir artistas do Distrito Federal e ícones nacionais e internacionais do mundo das letras, do cinema e da música.A programação da mostra consiste em shows de Arnaldo Antunes, Rubi, Eduardo Rangel, performances, cinema, concursos, oficinas, debates, recitais, além de lançamentos de livros.Dentre as atrações da programação estão os ícones da literatura brasiliense Cristiane Sobral e Nicolas Behr. Behr será responsável por ministrar uma Mini-Oficina de Poesia. O festival contará também com a presença do autor Abhay Kumar, com o lançamento de seu livro "Profecia de Brasília".