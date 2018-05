Museu Nacional recebe imagens europeias

Gravuras integram a Coleção do Itaú Cultural

O Museu Nacional da República recebe a partir desta terça-feira (22) a exposição "Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras da Coleção Itaú Cultural".



Com curadoria de Marcos Moraes, a mostra mapeia cinco séculos da produção gráfica europeia, com mais de 150 impressas que compõem este acervo.



Apresentadas de forma didática, estas obras revelam as diferentes técnicas utilizadas do século XV ao XIX, como as gravuras originais Martin Schongauer, Eugène Delacroix, Francisco Goya e Edouard Manet.



IMAGENS IMPRESSAS

De amanhã até 22/06, das 9h às 18h30

Museu Nacional da República. Entrada franca.